По словам собственника, кузов автомобиля, который покрыт керамикой, остался в заводском окрасе. В машине также сделали дорогую шумоизоляцию дверей и колесных арок

В Барнауле черную Toyota RAV4 в комплектации 2.5 AT 4WD 25th Anniversary продают за 3,4 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте drom.

Автомобиль собран в 2019 году. Двигатель объемом в 2,5 литра работает на бензине и развивает мощность до 180 лошадиных сил. В машине установлены автоматическая коробка передач и привод 4WD. Пробег авто – 68 тысяч км.

По словам владельца, иномарку обслуживали только у официального дилера. У машины, как отмечает собственник, идеальное внешнее и техническое состояние.

В комплектацию авто входят подогревы сидений, руля и лобового стекла, а также бесключевой доступ, помощь при спуске, круиз-контроль и Яндекс медиа с навигацией.

Ранее стало известно, что в Барнауле почти за 4 млн рублей продают Bentley Continental GT. Пробег машины составляет 115 тысяч км, а мощность равна 560 лошадиным силам.

Взято отсюда