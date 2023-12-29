Автомобиль вышел с завода в 2021 году. Его оснастили бензиновым двигателем объемом в два литра и мощностью в 144 лошадиные силы. Привод – 4WD

В Барнауле Nissan Qashqai в цвете “белый перламутр” и с пробегом в 19 тысяч км продают за 3,2 млн рублей. Объявление об этом опубликовали на сайте drom.

По словам продавца, у автомобиля максимальная и редкая комплектация 2.0 CVT 4WD LE Top. Салон машины отделан комбинированной кожей. На потолке сделана панорамная крыша. Стекла в заводской тонировке.

В машине установлены адаптивный круиз-контроль, а также функция подогрева на всех сидениях. Подогревом также оснащено лобовое стекло. Кузов иномарки оцинкован.

Собственник отмечает, что автомобиль весь в родной окраске и никогда не участвовал в авариях.

Ранее стало известно, что в Барнауле матовый BMW с панорамной крышей и массажем продают за 4,2 млн рублей. По словам владельца, машину привезли из Германии.

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