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В Барнауле за 3 млн рублей продают панорамный Porsche Cayenne с 400 лошадьми

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Продавец рассказал, что у иномарки было два собственника. По его словам, машина практически вся в родной краске и находится в отличном состоянии

В Барнауле серебристый Porsche Cayenne с пробегом в 117 тысяч км продают за 2,8 млн рублей, сообщается в объявлении на drom.

Автомобиль 2011 года выпуска. Под капотом у машины двигатель объемом в 4,8 литра, который развивает мощность до 400 “лошадей” и работает на бензине. В авто также установлены коробка-автомат и привод 4WD.

Иномарка выполнена в комплектации: “4.8 Tiptronic S”, в которую входят панорамная крыша, музыка BOSE, серый платиновый салон, гербы на подголовниках, электропривод багажника, подогрев сидений, фаркоп и блокировка заднего моста. Пороги защищены бронепленкой.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 5,5 млн рублей продают почти новый Tank 500 в комплектации “макси”. В объявлении отметили, что автомобиль оснащен различными видами режимов офф-роуда.

Взято отсюда

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