В Барнауле за 44 млн продают двухуровневую квартиру с видом на сад

Фото: Авито
Владелец утверждает, что новый собственник будет жить в центре города и при этом “получит все возможности загородного дома”
В Барнауле на улице Никитина продают двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 227 “квадратов” за 44,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте “Авито” .
По словам собственника, в каждой комнате есть своя гардеробная. Также в квартире, помимо основных комнат, есть три больших лоджии и один балкон.
“Шикарный вид из окна на ухоженный сад с вековыми елями“, – говорится в описании.
Как утверждает продавец, в квартире выполнен дизайнерский ремонт. Новым владельцам остается вся мебель.
Во дворе дома расположен капитальный гараж с автоматическими воротами и погреб.
“Вы получаете все возможности загородного коттеджа в благоустроенной квартире в центре города“, – отмечает собственник.
Ранее сообщалось , что в Барнауле за 10,2 млн рублей продают теплую “трешку” напротив церкви.
Взято отсюда.
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