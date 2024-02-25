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В Барнауле за 44 млн продают двухуровневую квартиру с видом на сад

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В Барнауле за 44 млн продают двухуровневую квартиру с видом на сад

Фото: Авито

Владелец утверждает, что новый собственник будет жить в центре города и при этом “получит все возможности загородного дома”

В Барнауле на улице Никитина продают двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 227 “квадратов” за 44,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте “Авито” .

По словам собственника, в каждой комнате есть своя гардеробная. Также в квартире, помимо основных комнат, есть три больших лоджии и один балкон.

Шикарный вид из окна на ухоженный сад с вековыми елями“, – говорится в описании.

Как утверждает продавец, в квартире выполнен дизайнерский ремонт. Новым владельцам остается вся мебель.

Во дворе дома расположен капитальный гараж с автоматическими воротами и погреб.

Вы получаете все возможности загородного коттеджа в благоустроенной квартире в центре города“, – отмечает собственник.

Ранее сообщалось , что в Барнауле за 10,2 млн рублей продают теплую “трешку” напротив церкви.

Взято отсюда.

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