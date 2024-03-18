По словам продавца, автомобиль оснащен различными видами режимов офф-роуда. Кроме того, есть заводские выдвижные пороги и панорамная крыша

В Барнауле черный Tank 500 с пробегом в 15,6 тысячи км продают за 5,5 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на drom.

Автомобиль 2023 года выпуска. В машине установлены бензиновый двигатель объемом в 3 литра и мощностью в 299 “лошадей”, привод 4WD и коробка-автомат.

“Заказан оригинальный обвес, решетка спортивная. Будет очень круто и брутально выглядеть на просторах города”, – пишет автор объявления.

Иномарка выполнена в максимальной комплектации: MHEV 3.0T AT 4WD Premium. На авто нанесен антидождь. Помимо этого, оно покрыто керамикой. У дилера установили фаркоп.

Ранее стало известно, что 55-летний ретрокабриолет Cadillac DeVille продают в Бийске за 3,7 млн рублей. Общая длина автомобиля составляет 5,7 метра.

Взято отсюда