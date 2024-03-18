реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле за 5,5 млн рублей продают почти новый Tank 500 в комплектации макси

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам продавца, автомобиль оснащен различными видами режимов офф-роуда. Кроме того, есть заводские выдвижные пороги и панорамная крыша

В Барнауле черный Tank 500 с пробегом в 15,6 тысячи км продают за 5,5 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на drom.

Автомобиль 2023 года выпуска. В машине установлены бензиновый двигатель объемом в 3 литра и мощностью в 299 “лошадей”, привод 4WD и коробка-автомат.

“Заказан оригинальный обвес, решетка спортивная. Будет очень круто и брутально выглядеть на просторах города”, – пишет автор объявления.

Иномарка выполнена в максимальной комплектации: MHEV 3.0T AT 4WD Premium. На авто нанесен антидождь. Помимо этого, оно покрыто керамикой. У дилера установили фаркоп.

Ранее стало известно, что 55-летний ретрокабриолет Cadillac DeVille продают в Бийске за 3,7 млн рублей. Общая длина автомобиля составляет 5,7 метра.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото После атаки ВСУ…

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке…

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинские войска за прошедшие сутки…

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный светофор. Архивное фото Двадцать вагонов сошли с путей на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp