По словам владельца авто, транспортное средство хранится в теплом паркинге и не подвергается негативному влиянию внешней среды

В Барнауле продают автомобиль Zeekr 001 2023 года выпуска за 6 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

У автомобиля комплектация You: панорамная крыша, массажные сиденья, премиальная аудиосистема, электродвери, электрорегулировка задних сидений и тд.

В комплекте с автомобилем продают оригинальные коврики и зарядную станцию.

“Авто хранится на отапливаемом паркинге, не подвержен влиянию внешней среды”. – говорится в описании.

У автомобиля электрический двигатель мощностью 536 лошадиных сил, коробка передач – автомат, руль – левый.

Ранее стало известно, что лимузин Lincoln Town с 20-летней историей продают в Алтайском крае за полмиллиона рублей.

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