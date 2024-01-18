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В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

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По словам собственника, машина находится в отличном состоянии, “заряжена на успех” и обслуживалась у официального дилера

В Барнауле ярко-синий Mercedes-Benz GLE Coupe первого поколения продают за 6 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте drom.

“Заряжена на финансовый достаток”, – отметил собственник.

Машина 2017 года выпуска. Владелец отмечает, что приобрел ее в июле 2018 года. Двигатель объемом в три литра работает на бензине. Мощность авто составляет 333 лошадиные силы, а пробег – 54 тысячи км.

Автомобиль оснащен приводом 4WD и автоматической коробкой передач. По словам собственника, в подарок будущему владельцу также достанутся итальянские диски O.Z. с летними шинами.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями. Продавец уточнил, что в допоборудование машины вложено еще 350 тысяч рублей.

Взято отсюда

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