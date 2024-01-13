В пешей доступности от дома находятся все высшие учебные заведения, школы, аптеки, детские сады, магазины и бизнес-центры

В Барнауле выставили на продажу однокомнатную квартиру в доме бизнес-класса на улице Интернациональная, 47, говорится в объявлении на “Авито”.

“Прекрасный, клубный стиль, очень функциональное здание с интересным дизайном. Квартира расположена на 5 этаже 15-этажного дома”, – описывает продавец.

Площадь жилья составляет 36,1 кв. м, сделан ремонт, есть встроенная мебель. Диван и обеденная зона останется новому собственнику.

Стоит такая квартира 6,5 млн рублей.

Ранее в Барнауле за 15 млн рублей продавали “двушку” в стиле лофт в доме с набережной.

Взято отсюда