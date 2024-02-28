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В Барнауле за 7 млн рублей продают Lexus в комплектации макси с ТВ для пассажиров

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В объявлении подчеркнули, что автомобиль с 272 “лошадьми” под капотом и пробегом в 140 тысяч километров обслуживали только у дилера

В Барнауле черный Lexus LX450d с пробегом в 140 тысяч км продают за 7,1 млн рублей, говорится в объявлении на drom.

“Автомобиль в прекрасном техническом состоянии. На данный момент сделано полное ТО”, – указал продавец.

Машина 2016 года выпуска и работает на дизеле. У иномарки двигатель объемом в 4,5 литра и мощностью в 272 “лошадей”, привод 4WD и коробка-автомат.

Автомобиль выполнен в максимальной комплектации 4.5D AT Executive, которая включает мониторы для пассажиров на задних сидениях и многое другое.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 5 млн рублей продают Hyundai Palisade с “допами” почти на миллион. В объявлении отметили, что на головную оптику и под ручки дверей нанесена бронепленка.

Взято отсюда

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