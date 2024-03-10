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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле за 8,6 млн рублей продают квартиру в доме напротив гостиницы Турист

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Дом находится на “красной линии”, недалеко от гостиницы “Турист”. Риэлтор отмечает, что в доме работает круглосуточный консьерж

В Барнауле выставили на продажу двухкомнатную квартиру на девятом этаже в доме на проспекте Красноармейский, 69Б, говорится в объявлении на “Авито”.

Площадь жилья насчитывает 57 кв. м. Окна из комнат выходят во двор.

“Квартира идеально подходит как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду студентам, командировочным и т.д.”, – сообщается в объявлении.

Стоит такая квартира 8,6 млн рублей без мебели (останется только кухня) и техники. С частью мебели и техники цена вырастет до 8,7 млн рублей.

Ранее в Барнауле у Мизюлинской рощи за 12 млн рублей продавали видовую “трешку”.

Взято отсюда

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