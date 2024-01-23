В объявлении отмечается, что всю переднюю часть автомобиля обклеили в бронепленку, на остальную часть кузова нанесли керамику

В Барнауле белоснежный семиместный Toyota Land Cruiser Prado продают за 9,2 млн рублей, следует из объявления на сайте drom.

Автомобиль 2022 года выпуска. В машине установлены бензиновый двигатель объемом в четыре литра, “коробка-автомат” и привод 4WD. Мощность иномарки составляет 249 лошадиных сил, а пробег – 21 тысячу км.

По словам владельца, у авто максимальная комплектация 4.0 AT Black Onyx. В машине сделана полная шумоизоляция салона, боковых стоек и колесных арок. Есть сигнализация с обратной связью, антирадар, видеорегистратор, а также резина зима-лето.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 7,5 млн рублей продают панорамный Mercedes особой серии. По словам владельца, иномарка обслуживалась только у официального дилера и хранится на подземном паркинге.

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