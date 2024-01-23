В Барнаульском водоканале напомнили, что в канализацию нельзя смывать предметы, которые не являются биоразлагаемыми: это подгузники, презервативы, ватные палочки и т.д.

122 случая засорения канализации зафиксировали специалисты Барнаульского водоканала за 10 праздничных дней. Несмотря на то, что каникулярный пик пройден, вызовы о забившемся туалете продолжают регулярно поступать.

“Чаще всего за период этих новогодних праздников из канализации вытаскивали салфетки. И также категорически нельзя смывать жир в канализацию, потому что он оседает на трубах и к нему прилипают остатки пищи и бумага и все остальное, что не должно находиться в канализации”, – говорит руководитель пресс-службы Барнаульского водоканала Татьяна Вражевская.

Чего только не видят унитазы помимо новогодних салатов. Главное правило – нельзя выбрасывать предметы, которые не являются биоразлагаемыми. Например, подгузники, кошачий наполнитель, предметы личной гигиены.

Зато обычную туалетную бумагу хоть и нежелательно выкидывать, но допустимо. Если это влажный рулон, то на упаковке будет указано, можно ли ее смывать.

Если все же серьезная авария случилась, а под рукой есть вантуз, то пропихивать им засор – сомнительная идея, поскольку мусор может застрять в трубе дальше, тем самым перекрыв доступ к туалету всем жителям дома.

А если управляющая компания плохо работает и несвоевременно обслуживает сети, то фекалиями может затопить подвал. Поэтому лучше в случае засора все же обратиться к специалистам.

Взято отсюда