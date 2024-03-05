ДТП. Разбитая машина. Фото: pixabay.com

Автомобиль, за рулем которого был подросток, поместили на специализированную стоянку. Сейчас правоохранители проводят проверку

В Барнауле вечером 4 марта в ДТП на улице 50 лет СССР попал 17-летний водитель за рулем “Тойота Марк 2”. Пострадали два 17-летних пассажира “Марка” и водитель “Тойоты Хариер”, их доставили в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 4 марта в 20.55 в районе дома №16. Предварительно, 63-летний водитель за рулем “Хариера” не уступил дорогу и столкнулся с “Марком”.

Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности, в том числе за вождение без прав.

Напомним, что фотографии и видео с места ДТП появились в Сети. На кадрах видно, что один из автомобилей серьезно помят.

Взято отсюда