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В Барнауле за ТЦ «Галактика» открылся первый пункт покупки вторсырья у населения

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В Барнауле за ТЦ «Галактика» открылся первый пункт покупки вторсырья у населения

Первый в Алтайском крае пункт, где в одном месте не просто принимают на переработку несколько видов вторсырья, а покупают его, открылся в Барнауле.

Заработать жители города могут, сдавая мусор. Сюда можно принести основные виды пластика – полиэтиленовые бутылки, банки из-под бытовой химии и косметики, тару из-под пищевых продуктов, мешки и пакеты. А также стекло, металл, бумагу, гофрокартон и автомобильные аккумуляторы. Сотрудники пункта помогут сгрузить габаритный мусор, проверят содержимое сданных пакетов и коробок, взвесят, а потом на ваш счёт поступит соответствующая сумма. Первые посетители – в основном эко-активисты. Те, кто часто сдаёт вторсырьё на ежемесячных акциях. Они отмечают, стационарного пункта в Барнауле не хватало, теперь можно сдать отсортированные отходы в одном месте в удобное время. Точка приёма работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Находится она за торговым центром «Галактика».

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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