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В Барнауле задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

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В Барнауле задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

В Барнауле полицейские задержали на улице двух жителей Томской области 24 и 25 лет. Мужчин подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

При личном досмотре в спортивной сумке у молодых людей сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы, а также расфасованное по пакетикам вещество. Согласно заключению экспертов, содержимое – синтетические запрещенные вещества общей массой 740 граммов. Кроме того, правоохранители нашли четыре оборудованных тайника, где лежали еще 4 грамма наркотиков.

Злоумышленники дали признательные показания. Незнакомец в мессенджере предложил работу одному из мужчин, а он, в свою очередь, позвал на помощь товарища. По наставлению куратора закладчики прибыли в Новосибирск, где забрали крупную партию для распространения. После оборудования тайников в Барнауле молодые люди планировали отправиться в Кемерово, чтобы разложить синтетику там.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу.

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Взято отсюда.

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