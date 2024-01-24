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В Барнауле задержали извращенца, который орудовал под мостом

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В Барнауле задержали извращенца, который орудовал под мостом

Тюрьма. Наручники Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции оперативно отреагировали на сообщения очевидцев и нашли мужчину. Сейчас с ним разбираются правоохранители

В Барнауле полицейские задержали мужчину, который демонстрировал проходящим девушкам свои интимные части тела, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Все происходило на железнодорожной станциин 226 километр. По словам очевидцев, мужчину замечали здесь уже не первый раз. Они рассказали, что, как правило, он встает под лестницей или между опорами, чтобы можно было быстро отвернуться.

Транспортная полиция Сибири уже начала проверку по данному факту. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть Алтайского ГУ МВД России, с ним работают сотрудники транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что за ТЦ “Европа” молодой мужчина подкараулил прохожую в безлюдном месте и надругался над ней. Позже его задержали сотрудники полиции.

Взято отсюда

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