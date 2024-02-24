Как оказалось, к кражам может быть причастен ранее дважды судимый местный житель. У него дома нашли около 165 похищенных предметов

С начала 2023 года в полицию Барнаула обратился 21 местный житель с сообщением о кражах из автомобилей, в большинстве случаев грузовых. Полицейским удалось найти злоумышленника, сообщает МВД-Медиа.

Из машин, припаркованных в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах, неизвестный по ночам похищал чужое имущество, взламывая двери. Он забирал электроинструменты, строительное и садовое оборудование, магнитолы, видеорегистраторы, сабвуферы, а также другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Полицейские с бойцами регионального управления Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний дважды судимый за кражи барнаулец. В квартире у него обнаружили около 165 похищенных предметов. Часть украденного он успел сбыть в ломбард.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в селе Алтайском местная жительница воровала алкоголь, работая в магазине. Бутылки она прятала во время уборки в ведро с водой.

Взято отсюда