В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

В этом году её вернули на прежнее место – площадь Сахарова.

По традиции, Дед Мороз вместе со зрителями зажёг на ней гирлянды. Также прошло торжественное открытие ледового городка. Оно началось с театрализованного представления «Царевна-лебедь». На сцене выступили лучшие творческие коллективы города. Это, например, театр танца «Иван да Марья», команда по чир-спорту «Экстрим», ансамбль современного танца «Соул» и другие. Праздничные представления прошли во всех районах города.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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