В Барнауле закрывают некоторые детские сады из-за нехватки детей

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В городском комитете по образованию назвали причину оптимизации – в некоторых районах краевой столицы снижается число дошкольников, поэтому детсады вынужденно объединяют

В Барнауле за первые месяцы года 16 дошкольных учреждений превратили в восемь, сообщает “Вести Алтай” .

По словам начальника отдела дошкольного образования профильного комитета Ирины Синенко, число детей уменьшается, а финансирование дошкольные учреждения получают подушевое.

“Недоукомплектованным детсадам приходится тяжело. Перед реорганизацией проводят большую предварительную работу. При этом сотрудников оптимизированных детсадов не увольняют и не сокращают“, – отметила она.

При этом некоторые семьи такие перемены не радуют, поскольку они боятся остаться без детского сада в удобном месте. Так, сад №79, в который ходят всего 28 детей, сделали филиалом учреждения №215.

По словам родителей, им неофициально заявили, что дошколят целесообразнее перевести в основной корпус, который находится более чем на километр дальше.

Чиновники, в свою очередь, подчеркнули, что если здание детсада не будет востребовано, то его законсервируют. При этом в администрации добавили, что садик в любой момент могут открыть снова.

Ранее в Алтайском крае объяснили повышение платы за детсады. Предельный уровень индексации составит 120 рублей, при этом муниципалитетам позволили самостоятельно поднимать стоимость.

Взято отсюда.

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