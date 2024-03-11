Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Меру пресечения избрали еще в ноябре прошлого года. В карточке Октябрьского районного суда указано, что решение пытались оспорить, но безуспешно

В Барнауле суд заочно отправил под арест бывшего лидера алтайского отделения “Яблока” Александра Гончаренко, сообщает “Банкфакс”.

Предположительно, политика могли заключить под стражу за повторную дискредитацию российской армии. Ранее Гончаренко уже штрафовали за это на 30 тысяч рублей. Еще до того, как статью о дискредитации ВС РФ ввели в обиход, бывший руководитель алтайских “яблочников” делился мнением о СВО в своем блоге. Позже на него составили протокол.

Однако на этом все не закончилось. На различных площадках партиец выкладывал различные материалы, которые касались спецоперации и многого другого.

9 марта Александр Гончаренко поделился ссылками на публикации, в которых писали, что против него якобы возбудили уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ. Кроме того оказалось, что политика заочно арестовали.

Сам же экс-лидер реготделения заявил, что находится на свободе. Предположительно, он покинул Россию и перебрался в Германию. СМИ писали об этом в ноябре 2022 года. Должность председателя перешла к Андрею Ткаченко.

Ранее жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Мужчина отправил голосовое сообщение с дискредитирующим содержанием в группу в одном из мессенджеров.

Взято отсюда