реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле заочно арестовали экс-лидера алтайского отделения Яблока

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле заочно арестовали экс-лидера алтайского отделения Яблока

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Меру пресечения избрали еще в ноябре прошлого года. В карточке Октябрьского районного суда указано, что решение пытались оспорить, но безуспешно

В Барнауле суд заочно отправил под арест бывшего лидера алтайского отделения “Яблока” Александра Гончаренко, сообщает “Банкфакс”.

Предположительно, политика могли заключить под стражу за повторную дискредитацию российской армии. Ранее Гончаренко уже штрафовали за это на 30 тысяч рублей. Еще до того, как статью о дискредитации ВС РФ ввели в обиход, бывший руководитель алтайских “яблочников” делился мнением о СВО в своем блоге. Позже на него составили протокол.

Однако на этом все не закончилось. На различных площадках партиец выкладывал различные материалы, которые касались спецоперации и многого другого.

9 марта Александр Гончаренко поделился ссылками на публикации, в которых писали, что против него якобы возбудили уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ. Кроме того оказалось, что политика заочно арестовали.

Сам же экс-лидер реготделения заявил, что находится на свободе. Предположительно, он покинул Россию и перебрался в Германию. СМИ писали об этом в ноябре 2022 года. Должность председателя перешла к Андрею Ткаченко.

Ранее жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Мужчина отправил голосовое сообщение с дискредитирующим содержанием в группу в одном из мессенджеров.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

Украинский ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российским ударов из-за провала…

Исполком WADA выразил обеспокоенность из-за проведения Игр Дружбы в России

Исполком WADA выразил обеспокоенность из-за проведения Игр Дружбы в России

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразил обеспокоенность из-за проведения…

Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и звезды

Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и…

Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова рассказала,…

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников авиакомпании Turkish Airlines. Подробности инцидента…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp