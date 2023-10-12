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В Барнауле запустят автобусный маршрут №99. Как он будет ездить?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Водитель. Автобус Фото: Виталий Барабаш

Новый автобусный маршрут в краевом центре будет работать на время разбора кольца и устройства новых трамвайных путей около ТЦ “Пионер”

В ноябре в Барнауле начнут разбирать разворотные кольца на Новом рынке. Движение трамваев до ТЦ “Пионер” временно приостановится, вместо них в городе запустят новый автобусный маршрут – №99. Как он будет ездить и по каким улицам – в материале “Толка”.

1

Почему в Барнауле решили запустить маршрут №99?

Это связано с демонтажем трамвайных колец на Новом рынке, которые в городе построили на время реконструкции путепровода. Разбирать их начнут в ноябре.

Из-за разбора кольца со стороны торгового центра “Пионер” движение трамваев в этой точке краевой столицы будет остановлено. Об этом на совещании в администрации рассказал заместитель главы города Антон Шеломенцев.

“Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановочного пункта “Новый рынок” планируется организовать автобусный маршрут №99. Его схема и график работы уже утверждены на комиссии по организации пассажирских перевозок. В том числе предусмотрены необходимые финансовые средства”, – заявил Шеломенцев.

2

Как будет ездить маршрут №99 в Барнауле?

Он будет ходить от остановки “пл. Спартака” по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки “Новый рынок”.

В администрации сообщили, что на линии выпустят большие автобусы, которые будут работать ежедневно с 6.00 до 21.00 с интервалом девять минут.

3

Будет в нем действовать пересадочный билет?

Да. Для удобства пассажиров на маршруте №99 будет действовать пересадочный проездной билет. С его помощью барнаульцы смогут бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках “Дом Быта” и “ул. Анатолия”.

Источник

горняк
горняк22

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