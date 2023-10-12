В Барнауле запустят автобусный маршрут №99. Как он будет ездить?
Водитель. Автобус Фото: Виталий Барабаш
Новый автобусный маршрут в краевом центре будет работать на время разбора кольца и устройства новых трамвайных путей около ТЦ “Пионер”
В ноябре в Барнауле начнут разбирать разворотные кольца на Новом рынке. Движение трамваев до ТЦ “Пионер” временно приостановится, вместо них в городе запустят новый автобусный маршрут – №99. Как он будет ездить и по каким улицам – в материале “Толка”.
1
Почему в Барнауле решили запустить маршрут №99?
Это связано с демонтажем трамвайных колец на Новом рынке, которые в городе построили на время реконструкции путепровода. Разбирать их начнут в ноябре.
Из-за разбора кольца со стороны торгового центра “Пионер” движение трамваев в этой точке краевой столицы будет остановлено. Об этом на совещании в администрации рассказал заместитель главы города Антон Шеломенцев.
“Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановочного пункта “Новый рынок” планируется организовать автобусный маршрут №99. Его схема и график работы уже утверждены на комиссии по организации пассажирских перевозок. В том числе предусмотрены необходимые финансовые средства”, – заявил Шеломенцев.
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Как будет ездить маршрут №99 в Барнауле?
Он будет ходить от остановки “пл. Спартака” по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки “Новый рынок”.
В администрации сообщили, что на линии выпустят большие автобусы, которые будут работать ежедневно с 6.00 до 21.00 с интервалом девять минут.
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Будет в нем действовать пересадочный билет?
Да. Для удобства пассажиров на маршруте №99 будет действовать пересадочный проездной билет. С его помощью барнаульцы смогут бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках “Дом Быта” и “ул. Анатолия”.
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