Пространство уникально тем, что теперь творческие союзы, общественники и активисты региона смогут безвозмездно проводить свои мероприятия на этой площадке

В Барнауле открыли штаб общественной поддержки Алтайского края, в котором будут проводить различные мероприятия: от творческих мастер-классов до круглых столов.

Выставка настольных игр с дополненной реальностью заработала на базе штаба общественной поддержки. Несколько раз в месяц сотрудники некоммерческой организации – центра проектных решений – будут проводить для детей познавательные мотивационные игры.

“Настольная игра с дополненной реальностью “Золото Алтая” рассказывает о добыче золота и серебра. Ребята узнают, что сейчас происходит в XXI веке, играя в эту настольную игру”, – рассказала директор Центра проектных решений общественно активных школ Алена Митина.

Не только комната настольных игр, но и просторный многофункциональный конференц-зал – общественным организациям Алтайского края больше не нужно платить за аренду помещений для встреч и мастер-классов. Теперь в городе появилась специальная площадка для общественников и представителей творческих профессий.

“Площадка предоставляется совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы собраться и что-то вместе обсудить, провести мероприятие или встречу”, – отметил секретарь Алтайского реготделения партии “Единая Россия” Александр Романенко.

Командир Алтайского реготделения Российских студенческих отрядов и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Маргарита Барсукова отмечает, что на площадке можно проводить мероприятия различного уровня.

“Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в Алтайском крае. Записаться можно на сайте общественного штаба либо через социальные сети или по телефону. Вам предоставят место для проведения своих мероприятий”, – добавила она.

Штаб общественной поддержки оборудовали всем необходимым для проведения дискуссий, выставок, лекций. Там есть коворкинг, молодежный центр, а также центр приема граждан. Штаб находится на улице Пушкина в нескольких шагах от площади Свободы.

“Этот проект новый для Алтайского края, но не новый для России. В прошлом году такие штабы начали работать в 28 субъектах Российской Федерации”, – уточнил руководитель штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов.

Совсем скоро в штабе пройдут мастер-классы по плетению лоскутных одеял и встречи волонтеров, которые планируют поехать в зону проведения СВО.

Известно, что на сегодняшний день о желании воспользоваться универсальной площадкой заявили десятки общественных организаций края.

Взято отсюда