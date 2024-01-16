реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле заработала площадка для проведения встреч, мастер-классов и выставок

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пространство уникально тем, что теперь творческие союзы, общественники и активисты региона смогут безвозмездно проводить свои мероприятия на этой площадке

В Барнауле открыли штаб общественной поддержки Алтайского края, в котором будут проводить различные мероприятия: от творческих мастер-классов до круглых столов.

Выставка настольных игр с дополненной реальностью заработала на базе штаба общественной поддержки. Несколько раз в месяц сотрудники некоммерческой организации – центра проектных решений – будут проводить для детей познавательные мотивационные игры.

“Настольная игра с дополненной реальностью “Золото Алтая” рассказывает о добыче золота и серебра. Ребята узнают, что сейчас происходит в XXI веке, играя в эту настольную игру”, – рассказала директор Центра проектных решений общественно активных школ Алена Митина.

Не только комната настольных игр, но и просторный многофункциональный конференц-зал – общественным организациям Алтайского края больше не нужно платить за аренду помещений для встреч и мастер-классов. Теперь в городе появилась специальная площадка для общественников и представителей творческих профессий.

“Площадка предоставляется совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы собраться и что-то вместе обсудить, провести мероприятие или встречу”, – отметил секретарь Алтайского реготделения партии “Единая Россия” Александр Романенко.

Командир Алтайского реготделения Российских студенческих отрядов и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Маргарита Барсукова отмечает, что на площадке можно проводить мероприятия различного уровня.

“Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в Алтайском крае. Записаться можно на сайте общественного штаба либо через социальные сети или по телефону. Вам предоставят место для проведения своих мероприятий”, – добавила она.

Штаб общественной поддержки оборудовали всем необходимым для проведения дискуссий, выставок, лекций. Там есть коворкинг, молодежный центр, а также центр приема граждан. Штаб находится на улице Пушкина в нескольких шагах от площади Свободы.

“Этот проект новый для Алтайского края, но не новый для России. В прошлом году такие штабы начали работать в 28 субъектах Российской Федерации”, – уточнил руководитель штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов.

Совсем скоро в штабе пройдут мастер-классы по плетению лоскутных одеял и встречи волонтеров, которые планируют поехать в зону проведения СВО.

Известно, что на сегодняшний день о желании воспользоваться универсальной площадкой заявили десятки общественных организаций края.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

 Интересное

Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

На Чуйском тракте два человека пострадали при столкновении легковушек

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске