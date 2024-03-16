13 марта в Барнауле любители астрономических наблюдений собрались вновь. Погода способствовала тому, чтобы увидеть новое астрособытие

В Барнауле прошли первые в этом году астрономические наблюдения: участники встретились, чтобы увидеть сближение Луны и планеты Юпитер, сообщает “Наблюдательный Барнаул”.

“Газовый гигант как обычно был в компании своих 4-х лун – галилеевых спутников, крупнейших у Юпитера. И сам Юпитер показал свои пояса и полосы. Но растущая Луна была просто бесподобна. Тонкий полумесяц как бы ободком обхватывает неосвещенную солнечными лучами, но едва просматриваемую пепельную часть лунного диска. Фаза Луны 14%”, – рассказали в сообществе.

При этом увидеть это астроявление можно было невооруженным глазом и даже заснять на камеру мобильного телефона.

Взято отсюда