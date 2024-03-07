Все повреждения по переулку Ядринцева устранят ориентировочно в 12.00 8 марта. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда

В Барнауле из-за прорыва на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко затопило две улицы. По словам очевидцев, водой покрылись улица Крупской и переулок Ядринцева.

В барнаульском Росводоканале заявили, что сейчас повреждение устраняют. Вышедшую на поверхность воду убирают дорожные службы.

На время проведения работ ограничено движение по переулку Ядринцева от улицы Молодежной до улицы Крупской.

Кроме того, на время проведения работ холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:

ул. Крупской, 139, 141, 143, 145, 145а;

пер. Ядринцева, 115, 117;

ул. Крупской, 107, 107а, 108, 109, 120, 122, 139а, 143.

Подвоз воды выполняется по заявкам.

Взято отсюда