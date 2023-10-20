В Барнауле завершается краевая программа переселения людей из аварийного жилья

Фото: Пресс-центр городской администрации

В Барнауле продолжается планомерная работа по расселению граждан и сносу аварийного жилья, а также мониторинг технического состояния домов

В администрации Барнаула прошло межведомственное совещание по вопросу переселения людей из ветхого и аварийного жилья, сообщили в пресс-службе городской администрации. Его провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, председатели профильных комитетов администрации города, главы администраций районов, прокурор города Барнаула Максим Маковеев, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представители УМВД России по городу Барнаулу и ГУ Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В администрации пояснили, что сейчас завершается краевая адресная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы.

Зампредседателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Анастасия Селищева проинформировала участников совещания о переселении людей из жилого фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Совещание в администрации Барнаула Фото: Пресс-центр городской администрации

“По состоянию на 17 октября в рамках реализации краевой программы расселено 3948 человек из 1692 помещений. Всего в городе необходимо расселить 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В этих домах проживает более 4 тыс. человек, общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, почти 63 тыс. кв. метров“, – сообщила она.

По словам Селищевой, по нескольким квартирам есть вопросы объективного и субъективного характера, которые затрудняют их расселение.

Участники совещания обсудили ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, глава города отметил важное значение успешной реализации программы.

“Нам необходимо решить вопрос с аварийным жильем. Это улучшение жилищных условий барнаульцев, повышение качества жизни и в целом повышение качества городской среды Барнаула“, – добавил Франк.

Совещание в администрации Барнаула Фото: Пресс-центр городской администрации

Глава города поручил создать рабочую группу для проработки вопросов по расселению каждого из оставшихся 25 помещений в рамках реализации краевой адресной программы.

В Барнауле продолжается планомерная работа по расселению граждан и сносу аварийного жилья, а также мониторинг технического состояния домов, признанных аварийными и ожидающих своей очереди на расселение. В администрации отметили, что безопасность проживающих там людей должна быть в приоритете.

Вопрос расселения граждан из аварийного жилья находится на постоянном контроле в администрации города. На реализацию краевой программы в 2023 году выделили 358,5 млн рублей.

горняк



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