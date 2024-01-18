Строительную площадку крещенского городка посетил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов

В Барнауле на площадке в районе Речного вокзала завершается возведение крещенского городка, сообщили в администрации города.

На площадке заканчивают обустройство иордани, снежной часовни, опоры и ледяного креста, а также художественное оформление городка. Для безопасного погружения место купания расчистили и построили мостки.

“Завтра, в день праздника, на территории обеих купелей будут дежурить спасатели, наряды полиции, водолазы, пожарные, патрули ГИБДД. Медицинское обеспечение будет организовано по вызовам в приоритетном порядке”, – сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Толщина льда в районе купели составила около 45 см, что позволяет одновременное присутствие там порядка 50 человек. Все пробы воды соответствуют санитарным нормам (окунаться можно, пить нельзя).

Как отметил вице-мэр Александр Артемов, к вечеру строительство городка завершат — останется только подготовить раздевалки для переодевания и обогрева.

Напомним, крестный ход начнется в 11.00, после окончания утренней службы в храмах, соборах и церквях города.

Взято отсюда