реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле завершают обустройство крещенского городка. Фото

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Строительную площадку крещенского городка посетил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов

В Барнауле на площадке в районе Речного вокзала завершается возведение крещенского городка, сообщили в администрации города.

На площадке заканчивают обустройство иордани, снежной часовни, опоры и ледяного креста, а также художественное оформление городка. Для безопасного погружения место купания расчистили и построили мостки.

“Завтра, в день праздника, на территории обеих купелей будут дежурить спасатели, наряды полиции, водолазы, пожарные, патрули ГИБДД. Медицинское обеспечение будет организовано по вызовам в приоритетном порядке”, – сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Толщина льда в районе купели составила около 45 см, что позволяет одновременное присутствие там порядка 50 человек. Все пробы воды соответствуют санитарным нормам (окунаться можно, пить нельзя).

Как отметил вице-мэр Александр Артемов, к вечеру строительство городка завершат — останется только подготовить раздевалки для переодевания и обогрева.

Напомним, крестный ход начнется в 11.00, после окончания утренней службы в храмах, соборах и церквях города.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске