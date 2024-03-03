Барсук Фото: t.me/zoo22ru

Барсук – это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. При этом он может прерывать свою спячку и выходить из норы во время оттепелей

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” в первые дни марта проснулась барсучиха Белла, сообщили в телеграм-канале зоопарка.

“Мы проснулись! Весна же всё-таки”, – отметили в заведении.

Барнаульцы в комментариях отметили умилительный внешний вид зверька, а также то, что за время спячки он даже не похудел.

“Какой хорошенький”;

“Видимо, осенью хорошенечко отъелся-вообще не похудел, пока спал”;

“Справненький!”, – отметили комментаторы.

Ранее в Барнаульском зоопарке показали, как между собой общаются еноты

Взято отсюда