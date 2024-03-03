реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульком зоопарке в начале весны проснулся барсук

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В барнаульком зоопарке в начале весны проснулся барсук

Барсук Фото: t.me/zoo22ru

Барсук – это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. При этом он может прерывать свою спячку и выходить из норы во время оттепелей

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” в первые дни марта проснулась барсучиха Белла, сообщили в телеграм-канале зоопарка.

“Мы проснулись! Весна же всё-таки”, – отметили в заведении.

Барнаульцы в комментариях отметили умилительный внешний вид зверька, а также то, что за время спячки он даже не похудел.

“Какой хорошенький”;
“Видимо, осенью хорошенечко отъелся-вообще не похудел, пока спал”;
“Справненький!”, – отметили комментаторы.

Ранее в Барнаульском зоопарке показали, как между собой общаются еноты

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp