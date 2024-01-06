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В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

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В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

Фото: Анна Меньшикова

Чудотворный образ, который написали для участия в Крестном ходе от Русской Голгофы до Голгофы Господней в Иерусалиме, в краевой столице хранится в храме Иоанна Богослова

В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II, сообщают “Вести Алтай” .

В икону вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25А. Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января (включительно).

Икону Государя Николая ll написали в 2003 году в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению архимандрита Германа (Чеснокова). Образ освятили 17 июля в день 85-летия убийства императорской семьи.

Ранее стало известно, что мощи святителя Луки Крымского к Рождеству привезу т в Алтайский край.

Взято отсюда.

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