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Ведущая праздников в Горняке

В Барнаульской духовной семинарии молитвенно почтили память Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Ⅱ.

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В Барнаульской духовной семинарии молитвенно почтили память Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Ⅱ.

23 февраля после Божественной литургии преподаватели и студенты духовной школы молитвенно почтили приснопоминаемого Святейшего Патриарха Алексия II. Панихиду возглавил проректор по воспитательной работе иерей Анатолий Бочкар. Ему сослужили проректор по учебной работе иерей Алексий Изосимов, иеромонах Модест (Илюшин), иеромонах Мартин (Шапоренко), диакон Максим Котельников и диакон Симеон Рыжов.

Далее студентам был показан документальный фильм «Путь патриарха. Памяти Алексия II».

Патриарх Алексий II (в миру – Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллинне в глубоко верующей семье. Интронизация Предстоятеля Русской Православной Церкви состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленском соборе Москвы. 5 декабря 2008 года Святейший Патриарх Алексий II мирно отошёл ко Господу. Похоронен в Богоявленском соборе в Елохове.

Его путь, который веками проходили святители земли Русской, — путь пастырского служения, берущий начало от воцерковленного детства во Христе он прошел с полным осознанием и многое сделал для людей и Церкви. И до сих пор чувствуется его весомый вклад, особенно для воссоединения с Русской Православной Церковью за границей.

Для большинства этот день стал полным открытий и новых знаний. Много было рассказано о жизни и служении.

«Самое, я думаю, сложное – все-таки стоять во главе чего-либо: и государства, и региона, и епархии, и Церкви, и прихода. Потому что у каждого своя ответственность перед Богом, перед историей, перед народом: у одного больше, у другого меньше. Но ответственность эту надо ощущать, и человек должен чувствовать ответственность, которая лежит на нем, за будущее Церкви, за будущее прихода, за будущее страны. Но у каждого свой крест, и каждому Господь помогает нести его крест. И креста не бывает выше человеческих сил»

Эти последние слова, возможно, станут фундаментом для свершений нынешних студентов, а впоследствии будущих пастырей.

Иеромонах Модест (Илюшин) председатель информационного отдела.

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Взято отсюда.

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