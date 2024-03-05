В барнаульской галерее искусствоведы АлтГУ прочтут лекцию о Николае Рерихе

12 марта во вторник в барнаульской галерее Universum искусствоведы Алтайского государственного университета прочтут лекцию о Николае Рерихе под названием «Алтай – Гималаи. Путь Рериха».
Она приурочена к 150-летию живописца, историка, археолога, исследователя Азии.
О его жизни и творчестве расскажут преподаватели кафедры искусств Института гуманитарных наук АлтГУ Наталья Гречнева и Вера Бочковская.
Лекция пройдет по адресу: ул. Димитрова, 66.
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