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В Барнаульской городской Думе проголосовали на выборах президента

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Депутаты Думы призывают барнаульцев поучаствовать в выборах президента. Жителям города напомнили о возможности проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования

В Барнауле началось голосование на выборах президента России. Депутаты Барнаульской городской Думы приняли участие и в числе первых делают свой выбор, сообщает пресс-служба Думы.

Так, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич начала свой рабочий день с голосования:

“В первый день выборов я воспользовалась системой дистанционного электронного голосования. Новые технологии все больше проникают во все сферы нашей жизни. И данная форма подтверждает свою актуальность, поскольку с каждыми выборами число барнаульцев, желающих проголосовать в ДЭГ, становится все большее”, – сказала Галина Буевич.

Председатель Думы отметила, что сегодня, 15 марта, каждый может реализовать свое конституционное право – право выбора. Она добавила, что с одной стороны это возможность, а с другой – гражданская обязанность и ответственность, так как именно граждане выбирают курс развития для России на ближайшие годы.

Взято отсюда

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