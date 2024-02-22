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В барнаульской летной школе обновили учебные классы и купили новое оборудование

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Главное достоинство переоборудованных кабинетов – симулятор полетов: теперь для теоретической и практической подготовки к управлению настоящим самолетом используют VR-очки

В Барнауле обновили и оснастили летную школу – одну из шести в России. Ремонт завершился в учебном корпусе. В новые кабинеты приобрели необходимую технику, в том числе компьютеры и VR-очки с программой-симулятором для тренировки полетов.

В преддверии Дня защитника Отечества в школу, познакомиться с курсантами и оценить итоги работы, приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Курсанты летной школы-интерната, кроме формы, на первый взгляд ничем не отличаются от учеников 10-11 классов средних школ. Только о будущем после учебы знают чуть больше и конкретнее: летные училища и военная карьера.

“Вот к сегодняшнему дню мы посмотрели более 3 тысяч выпускников нашей школы. Многие связали свою жизнь с летным делом, со службой в вооруженных силах. Но, где бы они не находились, всегда они проявляли себя людьми в высшей степени достойными, и очень часто – героическими”, – сказал глава региона.

Летная школа – краевая организация с высоким статусом, так что ее продолжат развивать и оснащать. Но дело это не быстрое: только на проведенный ремонт ушло три года.

“Мы сделали учебный корпус. Теперь, так как пацаны проживают в школе-интернате, будем совершенствовать спортивную базу, где они проживают. Планов – громадье, как минимум, еще на три года”, – отметил директор школы Сергей Акопян.

Сами сотрудники о модернизации говорят, что такого больше нет нигде. Школа стала образцом для подражания, какой и должна быть организация, выпускающая будущих героев.

Взято отсюда

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