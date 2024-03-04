Дом на ул. Весенней Фото: Барнаул 22

По словам очевидцев, такая ситуация наблюдается в доме уже длительное время. Горожане возмутились такой “пассивностью” жильцов

В барнаульском поселке Новосиликатный в многоэтажке вместо перил натянули обычные нитки, сообщает Barnaul22.

Таким необычным способом жильцы дома решили позаботиться о безопасности. Кадры сняты в доме на улице Весенней, 4.

“Я 15 лет там этот аттракцион наблюдаю. Перила старые, новых не делают”, – рассказал очевидец Андрей.

На кадрах видно, что часть перил на лестнице попросту отсутствует, а вместо нее натянуты синие нити.

Жители Барнаула в комментариях сочли, что за 15 лет жильцы должны были принять какие-то меры.

“Когда кто-то упадет и разобьется насмерть, сразу найдут крайнего и посадят”;

“Они так и будут, пока кто-нибудь из жильцов не разобьется или пока управляющая компания не получит от властей”;

“15 лет не проводить общее собрание собственников и не ремонтировать свой дом – это верх лени”, – отметили в комментариях.

Одна из местных жительниц отметила, что УК в доме регулярно проводит ремонт, но на все работы средств не хватает.

Взято отсюда