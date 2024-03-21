В барнаульской налоговой открыли первый сектор самообслуживания

В межрайонной налоговой инспекции № 14 г. Барнаула появился, возможно, первый в России сектор самообслуживания. В нем опытные консультанты бесплатно научат граждан и начинающих предпринимателей работать со всеми электронными сервисами ФНС.

В чём идея

На сегодняшний день Федеральная налоговая служба РФ реализовала на своем сайте более 70 задач. Половина из них ориентирована на простых граждан – физических лиц, есть услуги и для бизнеса.

– Но мы почувствовали, что не все идет гладко с внедрением цифровых сервисов, – рассказал руководитель УФНС по Алтайскому краю Алексей Легостаев. – Треть алтайских и 63% барнаульских налогоплательщиков имеют личные кабинеты – тот инструмент, с которым почти на 100% можно взаимодействовать с ФНС. И когда мы стали разбираться, что мешает активно пользоваться этими услугами, то поняли, что у людей непонимание, страхи.

Тогда в региональном управлении появилась мысль создать в одной из барнаульских инспекций специальную зону, в которой выделят в пользование гражданам оргтехнику и подключенные к порталам ФНС и госуслуг компьютеры. Выбор пал на одну из самых крупных инспекций.

До этого на первом этаже налоговой № 14 стоял компьютер-информатор, на котором можно было ознакомиться с инструкцией по заполнению документов, но нельзя их заполнить. И специалистам инспекции не ставилось в обязанность обучать этому граждан.

Теперь они могут самостоятельно по находящимся тут же инструкциям или с помощью администратора зала получить определенные навыки в работе с информационными ресурсами ФНС. И, увидев, как это делается легко и просто, может быть, на следующий год барнаульцы смогут на своем домашнем компьютере самостоятельно заполнить декларацию или запросить необходимую справку.

– Это не просто предоставление технической возможности воспользоваться цифровыми сервисами ФНС, но и маленькая школа, в которой граждане и начинающие предприниматели могут научиться работать с нашими ресурсами, – подчеркнул Алексей Легостаев.

По его мнению, сектор самообслуживания расширит число пользователей дистанционных услуг, что снизит трудозатраты штатных работников ФНС и улучшит взаимодействие граждан с налоговым ведомством.

Фото: Евгений Шумилов

– Федеральная налоговая служба совершенствуется на моих глазах, – отметила зампред Алтайского союза предпринимателей и член Общественного совета при УФНС Татьяна Ларина. – Мне крайне приятно, что постоянно анализируются потребности налогоплательщиков с целью облегчить их общение с ФНС. Мы чувствуем, что высокопрофессиональные консультанты нам помогают разобраться во всех вопросах, чтобы вовремя рассчитываться с бюджетом. И налоги хочется платить, были бы деньги.

Как это работает

В операционном зале самообслуживания установлены четыре компьютера, принтер, сканер и даже есть детский уголок. По расчетам, этого количества техники хватит, чтобы не создавать очередей. Но если возникнет необходимость, то число десктопов увеличат.

Жительница Барнаула Ольга и в прошлом году пользовалась услугами консультанта, который находится на первом этаже инспекции. В этот раз она хотела заполнить декларацию из дома, но опять возникли вопросы, решила сходить в налоговую и была приятно удивлена новой возможностью.

За соседним компьютером расположилась Снежана Стрельченко. Она хочет получить налоговый вычет, но для этого надо правильно заполнить декларацию о доходах. И вот женщина надеется с помощью администратора по сектору самообслуживания Ольги Диковой это сделать.

– К нам могут обратиться налогоплательщики за помощью в заполнении декларации 3-НДФЛ на возврат налогового вычета за лечение, приобретение квартиры, инвестиционный вычет, сформировать запрос на получение справки об ИНН, о задолженности, налоговое уведомление. Кроме того, можно заявить о своем доходе с продажи имущества, – говорит Ольга Дикова.

Если у гражданина не открыт личный кабинет налогоплательщика (ЛКН), то придется на первом этаже в операционном зале зарегистрироваться, получить логин и пароль, уже на компьютере сектора самообслуживания зайти в ЛКН и начать свое взаимодействие с налоговой по Интернету.

Прийти поработать на компьютере в налоговой можно без предварительной записи, в порядке живой очереди.

Если руководство УФНС поймет, что сектор самообслуживания будет востребован жителями Барнаула, то на следующий год такая услуга может появиться в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и других городах на базе МФЦ.

Кстати С этого года налогоплательщики могут получать уведомления об имущественных налогах через портал госуслуг. И количество пользователей этого ресурса в Алтайском крае больше, чем личного кабинета налогоплательщика. Поэтому на компьютерах сектора самообслуживания есть доступ и к госуслугам.

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Взято отсюда.

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