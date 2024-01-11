Контроль питания в школьных столовых Барнаула Фото: barnaul.org

Ситуация с питанием в школе находится под контролем комитета по образованию и “Комбината школьного питания – Глобус”

В администрации Барнаула объяснили, что ученики школы №133 получили недоготовленную пищу из-за поломки оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас сотрудники комитета по образованию и представители “Комбината школьного питания – Глобус” проводят проверку.

По данным комбината, во время выдачи блюд для шестых и восьмых классов в школе №133 была обнаружена недоготовленная еда – ее изъяли и вернули на пищеблок.

На следующей перемене детей обеспечили горячим питанием в полном объёме. Срыва питания не произошло.

Ранее барнаульцы пожаловались на еду в школьной столовой. По словам жительницы Барнаула, для второй смены детям предложили сырую еду.

“Курица в панировке, не прошедшая обработки. Это уже не первый случай, сегодня детям удалось заснять на телефоны”, – рассказала жительница краевой столицы Татьяна.

Взято отсюда