Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульской школе ученикам на обед подали сырую еду

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В барнаульской школе ученикам на обед подали сырую еду

Фото: barnaul.org

Ситуация с питанием в школе находится под контролем комитета по образованию и “Комбината школьного питания – Глобус”

В администрации Барнаула объяснили, что ученики школы №133 получили недоготовленную пищу из-за поломки оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас сотрудники комитета по образованию и представители “Комбината школьного питания – Глобус” проводят проверку.

По данным комбината, во время выдачи блюд для шестых и восьмых классов в школе №133 была обнаружена недоготовленная еда – ее изъяли и вернули на пищеблок.

На следующей перемене детей обеспечили горячим питанием в полном объёме. Срыва питания не произошло.

Ранее барнаульцы пожаловались на еду в школьной столовой. По словам жительницы Барнаула, для второй смены детям предложили сырую еду.

Курица в панировке, не прошедшая обработки. Это уже не первый случай, сегодня детям удалось заснять на телефоны“, – рассказала жительница краевой столицы Татьяна.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , алтай новости происшествия ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Иван Лоор выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Самойленко

11.01.2024

 Новости Алтай

Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

11.01.2024

 Новости Алтай

Расширенное заседание цикловых комиссий и кафедр

11.01.2024

 Новости Алтай

Фестивали, выставки, гастроли: план юбилейного года Шукшина утвердили на Алтае

11.01.2024

 Новости Алтай

Седьмой «Кубок Александра Ерохина» прошел в Барнауле

11.01.2024

 Новости Алтай

Выходные с пользой для здоровья

11.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

11.01.2024

 Новости Алтай

Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

11.01.2024

 Новости Алтай

Позывной – «Старый». История службы участника СВО из Зонального района

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix