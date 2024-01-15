реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Родители учеников боятся, что вскоре насекомые переедут к ним домой

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

Сегодня, 15 января, стало известно, что в барнаульской школе № 118 завелись тараканы. Фото «гостей» выложили родители в телеграм-канал «Черное и Белое Барнаул».

Горожане боятся, что дети принесут усатых из школы домой. В региональном Роспотребнадзоре NGS22.RU рассказали:

— Запрошены пояснения у руководства образовательной организации о дате последней проведенной дезинсекционной обработки и прочих мероприятиях, направленных на предотвращение появления тараканов и других насекомых в учебных кабинетах и пищеблоке образовательной организации.

Сотрудники ведомства примут меры и будут держать ситуацию на контроле, добавили в пресс-службе.

Взято Источник
15.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вячеслав Франк проверил готовность пункта временного размещения, развернутого в связи с ситуацией на доме по улице Партизанской, 70б

16.01.2024

 Новости Алтай

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

16.01.2024

 Образование

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле последствия осеннего урагана будут устранять до весны

15.01.2024

 Новости Алтай

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

15.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

15.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске