Родители учеников боятся, что вскоре насекомые переедут к ним домой

Сегодня, 15 января, стало известно, что в барнаульской школе № 118 завелись тараканы. Фото «гостей» выложили родители в телеграм-канал «Черное и Белое Барнаул».

Горожане боятся, что дети принесут усатых из школы домой. В региональном Роспотребнадзоре NGS22.RU рассказали:

— Запрошены пояснения у руководства образовательной организации о дате последней проведенной дезинсекционной обработки и прочих мероприятиях, направленных на предотвращение появления тараканов и других насекомых в учебных кабинетах и пищеблоке образовательной организации.

Сотрудники ведомства примут меры и будут держать ситуацию на контроле, добавили в пресс-службе.

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15.01.2024