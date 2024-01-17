В барнаульском детском саду № 206 прошли настоящие колядки

Малышам рассказали о том, что такое святки, сколько они длятся и откуда возникла традиция колядовать.

Источник фото: Катунь 24

Традиция колядовать зародилась на Руси еще в языческие времена и была важной частью древнего фольклора. Раньше такие песни пели в день зимнего солнцестояния. Со временем на смену языческим песням пришли другие, основанные на христианских традициях. И сам обычай колядовать именно на Рождество появился на Руси только после Крещения в 988 году.

«Семья начинается именно с традиций. Родина начинается с семьи, с традиций. И вот как раз традиции эти, они прививаются, именно благодаря этому, и детям это очень нравится. Потому как уже ведь все современные, уже такого нет. Уже ни бабушки, ни кто-то другой не передадут вот этот быт», — поделилась воспитатель подготовительной группы детского сада №206 Ольга Духанина.

В детском саду №206 уже на протяжении 10 лет проводят колядки. Воспитатели и педагоги поют песни, раздают угощения, привлекают детей к играм и танцам.

Основная идея – рассказать будущим школьникам о том, что такое святки, сколько они длятся и откуда возникла традиция колядовать. Всё это показано наглядно – в сюжетных сценках, с декорациями и костюмами.

«Ну, всё это, конечно, интересно. Им правда любопытно, они сидят, они такие взволнованные. Щечки подкрасили: «Ольга Викторовна, подкрасьте», им очень-очень любопытно, им очень хочется. И традиции эти, действительно, они интересны. С чего начинается родина? Она начинается с традиций», — отметила воспитатель подготовительной группы детского сада №206 Ольга Духанина.

Наряжаются на время колядования не только взрослые, но и дети. У девочек – длинные сарафаны, косы и яркие ленты в волосах. У мальчиков – рубахи с поясом.

Такое мероприятие проводится исключительно для детей подготовительной группы. Весной этого года у них будет выпускной, а уже в сентябре каждый из них сядет за школьную парту.

Взято отсюда.

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