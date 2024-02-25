В барнаульском храме появилась уникальная икона

В Барнауле в Александро-Невского Соборе прошел молебен пред иконой небесных покровителей юристов России. Впервые в иконографической истории на образе запечатлены в светской одежде адвокат Иван Ковшаров и судья Юрий Новицкий.

Икону написали алтайские мастера, сообщае т Алтайская метрополия

Обоих юристов казнили по итогам Петроградского процесса летом 1922 года. Вместе с ними расстреляли митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) и архимандрита Сергия (Шеина). Юристы вместе со священнослужителями собирали деньги и продовольствие для голодающих во время гражданской войны. Тогда было собрано около 9 миллионов рублей.

Однако в феврале 1922 года государство решило изъять все собранное под предлогом помощи голодающим Поволжья. Верующие сопротивлялись, поэтому не подчинившихся расстреляли. Помимо священнослужителей в расстрельном списке оказались и двое юристов: профессор права Юрий Новицкий и адвокат Иван Ковшаров.

К лику святых оба правозащитника были причислены в 1992 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. В 2016-м первая икона с изображением новомучеников была размещена в Кронштадтском Морском Никольском соборе.

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Взято отсюда.

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