В барнаульском кинотеатре «Премьера» бесплатно покажут кино к 90-летию Юрия Гагарина

Два фильма представят жителям краевой столицы 12 марта по адресу: Крупской, 97.

В 12:30 - документальный фильм «Первый рейс к звёздам».

История полёта 12 апреля 1961 года на орбите вокруг Земли первого в мире пилотируемого космического корабля – спутника «Восток-1» с лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

В фильме использованы хроникальные съёмки подготовки первого отряда космонавтов СССР, съёмки на космодроме Байконур в дни перед запуском и старт 12 апреля 1961 года.

Есть также ряд постановочных сцен, с достоверностью воспроизводящих события тех дней.

В 14:00 — художественный фильм «Так начиналась легенда».

Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина , той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов со Смоленщины.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости алтая и барнаула ,