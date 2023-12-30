В "Даре" родился богатырь Фото: zdravalt.ru

Мама малыша не сразу поверила, что носит крупного ребенка, так как она сама родилась с маленьким весом и всегда была худенькой

В барнаульском перинатальном центре “Дар” родился малыш весом 5040 граммов, сообщили в минздраве края. Это рекорд года для медучреждения.

Мама Юлия Травкина рассказала, что всю беременность чувствовала себя хорошо и ни разу не лежала на “сохранении”.

“На последнем скрининге выяснилось, что плод очень крупный. Но мне, если честно, в это мало верилось: я сама родилась весом 2700 г и всегда была худенькой. Мне предложили госпитализацию, так как думали, что я в скором времени должна родить. Однако я была уверена, что здесь какая-то ошибка, и мне разрешили ждать дома, пока не начнутся схватки”, – делится Юлия.

Когда на 41-й неделе женщина поехала “сдаваться” врачам, ей сообщили, что вес плода не менее 4,5 кг. Врачи приняли решение делать кесарево сечение.

“И вот на свет появился наш прекрасный малыш! Когда врач-неонатолог пришла и объявила, что вес малыша 5 кг 40 граммов и рост 62 см, я была очень удивлена! Разве можно вырастить за 9 месяцев такого богатыря?”, – говорит мамочка.

Взято отсюда