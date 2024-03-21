Ограничение. Карантин Фото: unsplash.com

Оба эпизоотических очага находятся в городском селе Власиха. Однако на этом случаи выявленных за последнее время в регионе эпизодов бешенства не заканчиваются

В барнаульском городском селе Власиха выявили два очага заболевания бешенством. Указ об установлении карантина опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

Эпизоотические очаги расположены по двум близким адресам на улице Зеленой в личных подсобных хозяйствах. Территория на 700 метров вокруг них объявлена неблагополучной, и на ней, и на самой территории очагов объявлен карантин.

Взято отсюда