реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Реконструкцию приурочили к юбилею победы в Великой Отечественной войне

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

В 2024 году в барнаульском музее военной истории откроют выставку, посвященную СВО. Сейчас в здании идет реконструкция — новая экспозиция появится к ее завершению, пишет губернатор Томенко в своем телеграм-канале.

— В настоящее время в самом здании Музея ведется масштабная реконструкция. Объект, как и ожидалось, оказался крайне сложным. Требуется постоянное внимание со стороны руководства края, — уточняет губернатор.

Реконструкцию музея приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Правда, работы пообещали завершить в 2024 году, а юбилей — в 2025-м.

Ремонт здания начался в ноябре 2022 года. Тогда «Амик» писал, что масштабная реконструкция завершится в июне 2023-го. На момент 18 января 2024-го реальная дата окончания ремонта неизвестна. О том, что обновление музея приурочат к юбилею победы, Томенко заявил только после срыва первоначального срока.

Обновление музея обойдется краевому бюджету в 237 миллионов рублей.

Взято Источник
19.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

19.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начали ходить новые трамваи. Правда, только по депо

19.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцы остались без воды из-за прорыва водопровода — список адресов

19.01.2024

 Новости Алтай

Тысяча чертей! Внучка Боярского поразила интернет своими формами — смотрим горячие фото звездной наследницы

19.01.2024

 Новости Алтай

«Отнеслась к подарку без особого энтузиазма». Как вся страна две недели искала токаря и логопеда из Тюмени, которые выиграли миллиард в лотерею

19.01.2024

 Новости Алтай

«Где вы видели церковный купол с крестом, стоящий на земле?»: показываем фотографии из зауральского села

19.01.2024

 Новости Алтай

Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

19.01.2024

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске