Летом в парк каждый день приходят около десяти тысяч горожан. Осенью этого года они смогут увидеть плоды заключительного этапа реконструкции

Барнаульский парк “Изумрудный” подошёл к заключительному – пятому этапу реконструкции. Власти определились с подрядчиком, который в ближайшее время приступит к работе – на это выделено 30 млн рублей. Уже известно, что расширится спортивный потенциал парка, появится уголок для шахматистов.

Отметим, что несколько лет назад, когда общественники только зашли в парк “Изумрудный”, здесь росло 2500 тысячи деревьев. Зелёный фонд обновили почти на треть: сегодня крупных насаждений уже около четырёх тысяч. Озеленение парка – глобальная задача, над которой будут работать и после всех этапов реконструкции.

На пятом этапе работы коснутся центральной аллеи парка, второй объект расположится в тихой части парка: там появится павильон для интеллектуальных игр.

“Третий очень важный объект – это большой спортивный кластер, который предполагается в восточной части парка, примыкая к стадиону “Клевченя”. Там планируется площадка для стритбола, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, где можно разминаться, заниматься йогой, делать… упражнения какие-то. Четвертая позиция – парковка с южной стороны парка, со стороны недостроенного ледового комплекса “Мотор”. Там предполагается парковка, тротуар, освещение, чтобы можно было комфортно подъехать, зайти в парк. Мы таким образом расширим сеть парковок”, – говорит руководитель Фонда имущества Алтайского края, руководитель парка Владислав Вакаев.

Также пятый этап подразумевает работу по периметру парка: “Изумрудный” огородят со стороны ВРЗ. Накануне власти нашли подрядчика, который приступит к работе, когда установится тёплая погода.

“Это наш общий результат и результат того, когда все объединились: власть общественность, эксперты, бизнес, и все вместе получается результат. Его оценили люди, и в первую они оценивают его, голосуя за него ногами, приходя сюда. Пример “Изумрудного” показал, каким должен быть современный парк, и мы видим, как меняются парки в других частях города и края. Это такой вдохновляющий пример”, – добавил Вакаев.

К слову, летом в “Изумрудный” каждый день приходят около десяти тысяч горожан. Осенью этого года они смогут увидеть плоды заключительного этапа реконструкции. А впереди – самое сложное: продолжить озеленять парк и сохранять всё то, что уже сделано.

Взято отсюда