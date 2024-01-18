Ярмарка пройдет в это воскресенье, 21 января

В это воскресенье, 21 января, в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет фримаркет «Добровещь», пишет телеграм-канал парка.

Вещи (от одежды до кухонных мелочей) будет принимать волонтер на входе с 12 до 15 часов. А тем, кто хочет их забрать, нужно регистрироваться.

— Участники фримаркета будут заходить группами не более 35 человек и на временной промежуток 50 мин. Это мера вынужденная, чтобы избежать столпотворения, — говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет сдать крышки и помочь приюту для животных «Ласка».

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18.01.2024