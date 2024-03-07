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В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет лекция по выращиванию роз

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В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет лекция по выращиванию роз

В парке "Изумрудный" открывается цикл лекций по садовому озеленению. 10 марта в 12:00 в визит-центре пройдет первая, посвященная выращиванию роз.

Её проведёт эксперт ландшафтного дизайна Елена Бойко, пишет «Изумрудный» в своем телеграм-канале. Она расскажет, как их выращивать на своём дачном участке, подробно остановится на проблемах при разведении этих растений, поделится секретами успешного выращивания цветов.

Вход свободный.

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Взято отсюда.

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