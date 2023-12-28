В барнаульском парке на январских каникулах будет дежурить Дед Мороз с конфетами

Фото: ТОЛК

Дедушка будет по два часа ежедневно курсировать по парку, а все желающие смогут с ним пообщаться, сфотографироваться и даже получить презент

В барнаульском парке “Изумрудный” во время новогодних выходных будет нести вахту дежурный Дед Мороз, сообщили в Telegram-канале парка.

Со 2 по 8 января ежедневно с 16.00 до 18.00 на территории парка можно будет встретить главного волшебника Нового года и сфотографироваться. Если рассказать стихи, то за это дедушка выдаст сладости.

“Маршрут Деда Мороза проходит от центральной аллеи до визит-центра парка. Приходите прикоснуться к сказке!” – приглашают в “Изумрудном”.

Напомним, 29 декабря в Барнауле открывается главная городская елка на площади Сахарова.

Взято отсюда.

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