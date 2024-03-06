В барнаульском парке появится скейт-площадка

Мэрия Барнаула ищет подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный».
В этом году продолжатся работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации для выполнения работ. На преображение «Юбилейного» планируется направить более 132 миллионов рублей.
На эти средства подрядчику необходимо обустроить в парке зоны для активного отдыха, среди них – скейт-площадка, роллердром, памп-трек, построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Продолжится благоустройство пешеходных дорожек. Работы планируется завершить до середины октября.
Итоги аукциона подведут 15 марта.
Также в этом году продолжится благоустройство «Изумрудного». В нем обустроят павильон для игры в шахматы, физкультурную площадку, сделают пешеходные дорожки, парковку в районе ледового комплекса «Мотор», установят информационный стенд.
На эти работы планируется выделить 31,2 млн. рублей. Работы завершат до 2 сентября.
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Взято отсюда.
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