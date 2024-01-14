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В барнаульском парке пройдет «Диско-лед»

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В барнаульском парке пройдет «Диско-лед»

14 января любителей покататься на коньках приглашают на интересное мероприятие в парк «Центральный» в Барнауле.

В 14:00 начнется программа для всей семьи под названием «Диско-лед». Для гостей выступят спортсмены местного клуба фигурного катания.

Также для тех, кто не успел загадать желание в новогоднюю ночь, у вас будет уникальная возможность с Дедушкой Морозом и Снегурочкой исполнить свою мечту.

Благодаря музыке каждый из присутствующих почувствует себя настоящим фигуристом.

Напомним, что каток в парке «Центральный» залили не так давно. Он работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

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Взято отсюда.

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