В барнаульском поселке Гоньба устранили повреждение на водопроводе
Вода, кран, ванная Фото: Рита Перегудова
Часть поселка в результате повреждения осталась без холодного водоснабжения. По заявкам жителей водоканал организовал подвоз воды
В Барнауле сотрудники водоканала устранили повреждение водопровода в селе Гоньба, сообщает “Росводоканал Барнаул” в Telegram.
Холодное водоснабжение восстановили в домах жителей, пострадавших из-за коммунальной аварии.
Авария произошла в районе дома на Советской, 1. На ликвидацию повреждения рабочим потребовалось несколько часов.
Ранее сообщалось, что в Барнауле вода залила дорогу в районе дома №247 на участке Павловского тракта. Однако причиной тому стали плановые работы по демонтажу заглушек, а не коммунальная авария.
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