Вода, кран, ванная Фото: Рита Перегудова

Часть поселка в результате повреждения осталась без холодного водоснабжения. По заявкам жителей водоканал организовал подвоз воды

В Барнауле сотрудники водоканала устранили повреждение водопровода в селе Гоньба, сообщает “Росводоканал Барнаул” в Telegram.

Холодное водоснабжение восстановили в домах жителей, пострадавших из-за коммунальной аварии.

Авария произошла в районе дома на Советской, 1. На ликвидацию повреждения рабочим потребовалось несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле вода залила дорогу в районе дома №247 на участке Павловского тракта. Однако причиной тому стали плановые работы по демонтажу заглушек, а не коммунальная авария.

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